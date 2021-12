TikTok è un social alieno con un algoritmo che ci farà rimpiangere Facebook

C’è un social network che viene usato ogni mese da circa un miliardo di persone in tutto il mondo. Il suo algoritmo, potente e misterioso, distribuisce notorietà, fama e attenzioni a influencer, politici e perfetti sconosciuti, spesso con conseguenze imprevedibili. Ma amplifica anche teorie cospiratorie e fake news, creando filter bubble sempre più resistenti e isolate dal resto della conversazione. No, non è un altro articolo su Facebook. Stiamo parlando di TikTok.

