TikTok batte Google

Ora TikTok è più popolare di Google, secondo la classifica Cloudflare del traffico internettiano: nel 2020, la piattaforma di condivisione di video era al settimo posto, ora è prima, davanti a Google, appunto, Facebook, Microsoft e Apple, anche se il confronto è impreciso perché i dati dell’anno scorso riguardano soltanto gli ultimi mesi. Il salto però c’è, e forse non c’era nemmeno bisogno di una classifica per saperlo, basta vedere come anche gli altri player di questo mercato in perenne crescita e trasformazione abbiano introdotto format molto simili a quelli di TikTok. O basta vedere come i politici si sono buttati sul cosiddetto social dei ragazzini sfidando ogni genere di imbarazzo: Politico ha pubblicato un articolo quasi tenero su come il team Biden faccia fare cose molto cringe e molto comiche al presidente su TikTok in modo deliberato, nella speranza che questo approccio possa risultare alla fine se non votabile almeno non disprezzabile.

