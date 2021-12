Abitano il social network: guida pratica ai tipi umani presenti su Facebook

Il social di Zuckerberg non ci ha resi per niente migliori, ma resta un ambiente virtuale meno irrealistico rispetto ai suoi competitor. Dove è possibile trovare sondaggisti, tramontisti, indignatissimi e un'umanità molto varia. Un manuale per orientarsi

Nell’attesa di Metaverso, che promette magnifiche esperienze virtuali al nostro avatar, Facebook resta tra i social il più consunto ma accogliente, come il salotto di una zia che fra accidia e petulanza conviene o fa piacere frequentare ancora. Se Twitter è il campo di raffronti e affronti con il resto del mondo, e Instagram un’algida vetrina, Facebook è diventato sempre più un posto di famiglia. Come il Caffè che raccontò Camilo José Cela nel romanzo “La Colmena”, gli avventori si riconoscono un po’ tutti perlomeno di sfuggita anche quando non si conoscono. Simpatizzano o litigano, “bloccano” qualcuno o s’ignorano, riducendo le interazioni alla decima parte dei propri contatti. Perché chiunque nella Colmena frequenta i suoi tavolini come si fa su Facebook coi Gruppi, e gli “amici” virtuali esistono anche nella realtà. Ci si può andare a passeggio, in vacanza o al lavoro fuori del gran Caffè.