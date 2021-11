Guida al nuovo perbenismo

Come si mangia, si beve e ci si intrattiene da quando il mondo è governato dalle nostre ipocrisie. Un dizionario

Zitto. Non fate domande. Dire quello che dice la folla è sempre la regola migliore, in questi casi.

- E nel caso le folle siano due? – chiese Mr. Snodgrass.

- Urlate con la più grossa – replicò Mr. Pickwick.

C. Dickens, “Il Circolo Pickwick”