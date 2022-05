Se la madre è Napoli: il racconto di una città-balia

Con Napoli Ermanno Rea intratteneva un rapporto del tipo t’odio e t’amo e né con te né senza di te vivere posso. Per scrivere “Nostalgia”, il romanzo pubblicato postumo da cui Mario Martone ha tratto il film in concorso a Cannes e che andrà nelle sale dal 25 maggio, Rea era tornato in città. Era andato ad alloggiare al Monacone, con le finestre che affacciano su Santa Maria della Sanità e con vista su un paesaggio urbano surrealista. Perché le arcate del gigantesco ponte, costruito nell’Ottocento per condurre le carrozze alla Reggia di Capodimonte, sorvolano i vicoli e il ventre della città abitata dalla plebe, poggiando gli enormi piedi di tufo tra le case, nei cortili, e una campata giusto dentro al chiostro ovale della basilica barocca.

