Il Premio Viareggio per il giornalismo ad Annalena Benini

Vince la Fogliante, curatrice di Lettere rubate e Il Figlio: la cerimonia di premiazione sarà il 28 agosto

Decisi i vincitori della 92esima edizione del Premio letterario Viareggio Repaci. Per la categoria Giornalismo ha vinto Annalena Benini, "per affrontare dalle pagine del Foglio temi di attualità e cultura con una straordinaria tempra e competenza", si legge nella nota rilasciata dagli organizzatori. Benini "ha sperimentato anche il giornalismo televisivo come autrice e conduttrice ('Romanzo italiano' su Raitre) oltre ad annoverare un'apprezzata attività di scrittrice".

Igiaba Scego invece "riceverà il Premio Internazionale per il suo costante e meritorio impegno, espresso nella sua attività di scrittrice e giornalista, sempre a favore del dialogo fra culture e per i temi di grande spessore sociale e intellettuale che affronta nelle sue opere, come quelli della migrazione e della transculturalità". I riconoscimenti di quest'anno, tutti al femminile - il premio Opera prima era andato ad Alessandra Carati - verranno consegnati nella serata finale il 28 agosto 2021 a Viareggio.