Ilva ancora sotto sequestro

Nel giorno in cui i magistrati scioperano contro la riforma Cartabia, dalla procura di Taranto, una delle poche a esercitare la pubblica protesta in conferenza stampa, arriva il diniego alla richiesta di dissequestro degli impianti sotto sigillo dal 2012. Allora 10 mila operai Ilva scioperarono contro la decisione della Procura. Sono passati dieci anni anni da quando il gip Todisco decise di chiudere lo stabilimento togliendo la facoltà d’uso, che fu restituita da una legge che fissò la continuità produttiva dei siti di interesse strategico nazionale, e che venne confermata dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza del 2013 che sancì il principio secondo cui non esistono diritti tiranni ma vanno tutti contemperati: nel caso specifico, quello alla salute e quello al lavoro trovano il loro equilibrio nelle prescrizioni imposte dal Piano ambientale. Ed è proprio sulla base di questo piano, completo per oltre il 90 per cento, che i Commissari chiedono il dissequestro degli impianti, scrivendo e dimostrando che oggi Ilva non inquina più.

