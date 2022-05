Al “Bar Mediterraneo” dei Nu Genea Napoli fa da Cupido tra il sud e il nord del mondo

I raggi interminabili di un sole a picco illuminano e riscaldano un panorama di flora e fauna che circonda, per terra e per mare, spiagge e casette in stile Santorini. Si presenta così – con un impatto suggestivo, a partire dall’artwork e dal titolo – “Bar Mediterraneo”. Uscito il 13 maggio per Carosello Records e ascoltato in anteprima dal Foglio, l’album rappresenta la terza tappa del percorso discografico di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, in arte i Nu Genea. Senza averle del tutto abbandonate, il duo torna sulle scene con un long playing agile – appena otto tracce per poco più di trenta minuti di durata – e in grado di funzionare alla perfezione come accompagnamento sonoro delle prossime giornate estive, dall’alba fino al tramonto. Grazie a un mix caratteristico: ritmi elettronici e world music. Risultato: un itinerario lungo le coste del bacino d’acqua che unisce, e più spesso divide, Europa, Nordafrica e medio oriente.

