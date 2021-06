Il resto di tutto

Leopardi, la sperimentazione, il decentramento, la libertà dell'autodidatta, il rischio, la voglia di sbagliare, Elena Ferrante, il Cilento, Forte Movimento, la rivoluzione. Conversazione con Mario Martone

Nel Settantasette, Mario Martone aveva diciassette anni, frequentava il liceo, viveva a Napoli e spesso prendeva il treno per Roma, dopo la scuola, con i suoi amici, per andare a vedere gli spettacoli d’avanguardia nei teatri di bottega. Roma ne era piena, in quell’underground si trovava di tutto: i poeti che Renato Nicolini portò a Ostia per l’Estate Romana, che cdebuttò proprio quell’anno; le compagnie militanti; i gruppi indipendenti; la destra disimpegnata del Bagaglino di Pingitore; Carmelo Bene; Roberto Benigni; Carlo Verdone; drammaturghi americani.

Inseguiva il teatro ovunque poteva, per lui non c’era niente di più importante. Senza, sarebbe morto. “Altrimenti morirei” e “Fort” sono le parole che mi dirà più spesso durante il nostro incontro, a Colle Oppio, uno dei pochi quartieri di Roma ripuliti (parzialmente) senza gentrificazione (per ora). Forse è troppo in centro.

È sempre nel 1977 che Martone firma la sua prima regia teatrale, “Faust e la quadratura del cerchio”. Ci lavora con i suoi compagni di scuola, più o meno gli stessi delle scappatelle romane. Mi dice che con alcuni di loro collabora tuttora.

Da allora a oggi ha fatto il cinema e ha fatto il teatro: negli anni Ottanta li ha fusi, ora li fa dialogare. Nel suo lavoro non c’è che un filo rosso: la sperimentazione.

Lo stesso anno in cui è uscito un suo film tratto da “L’odore del sangue” di Goffredo Parise, il 2004, è uscito anche il suo documentario sui saharawi.

A dicembre scorso, ha aperto la stagione del teatro di Roma rappresentando il suo “Barbiere di Siviglia”, e mesi dopo “La Traviata”, senza pubblico, usando il palco e la platea come spazio scenico, mostrando le macchine sceniche e realizzando un’opera cine teatrale nuova, che non ha niente a che fare con la lirica registrata, quella da cassetta che ogni tanto vedevamo in tv.

Dalle mie parti uno come lei si dice che non fa l’uovo.

Lei di dov’è?

Lucana.

Che bel sud. Indefinito, sconfinante. Un non luogo vastissimo che arriva fino al Cilento.

Che sia un non luogo è sicuro, visto quanto è complicato arrivarci.

Che pazzia. Se ci fossero le infrastrutture e la vita nei paesini fosse più facile, sono certo che moltissimi ragazzi ci si traferirebbero. La connessione tra mondo globalizzato e uscita possibile dalla metropoli esiste ed è in posti come quello che la politica dovrebbe fare sì che si realizzi, dotandoli delle strutture idonee a far sì che la vita per un ragazzo, in un paesino della Lucania profonda, o anche dell’Irpinia e moltissimi altri posti simili, non sia una pena.

Ma lei lascerebbe Roma per il Cilento?

Ho da poco comprato lì una casa, è il mio buen ritiro.

Fa l’orto?

No, sono una frana.

Non vuole sapere che cosa significa che non fa l’uovo?

Certamente.

Significa che non è mai soddisfatto, mai appagato.

Diciamo che non lo sono mai completamente.

È inquietudine?

Per forza. Ma come vede sono anche molto tranquillo.

Perché è timido, e allora dissimula.

Perché sono timido, ma non dissimulo. Visto il lavoro che faccio non sono poi così timido.

Cosa la rende inquieto?

Il fatto di non sentirmi mai centrato. Ha presente quel sentimento di non appartenenza, quello scarto sempre presente tra te e le cose, che ha rappresentato perfettamente Massimo Troisi? Mi descrive piuttosto bene.

Questa sua identità ibrida le ha dato problemi a lavoro?

Ora non più, ma agli inizi sì, eccome. Avevo una produzione quasi schizofrenica che le persone faticavano a capire e i critici non focalizzavano.

Mi parli degli inizi.

Finivano gli anni Settanta e io studiavo a Napoli, dove c’era una tradizione teatrale fortissima, Eduardo e Roberto De Simone erano ancora in attività, ma io ero attratto soprattutto dall’avanguardia, e allora viaggiavo spesso in cerca di altro, ricordo la folgorazione che fu per me “Einstein on the beach” di Bob Wilson, che vidi nel ’76 alla Biennale. Fuggii, come qualsiasi adolescente, da casa mia, con l’immaginazione, feci altro, esplorai il mondo e tornai poi a Napoli con lo sguardo pulito, libero. Lavoravo con mezzi molto rudimentali. Ricordo la sensazione che il mondo intorno a me stesse cambiando irreversibilmente: la ricordo dal ‘68 in poi. Nel ‘77 fondai la compagnia “Falso movimento”, che durò dieci anni e con cui andai molto in giro, feci spettacoli e collaborazioni in tutto il mondo. Ci aiutava il fatto che i nostri spettacoli avevano drammaturgie piuttosto brevi, erano pieni di immagini, includevano spesso dei video, e soprattutto in quegli anni esisteva una rete tra gli artisti che era solida e larga. Io ricordo che ovunque andassimo venivamo accolti come rockstar, ci conoscevano così come noi conoscevamo loro. Tutte le realtà artistiche di quasi tutto il mondo dialogavano tra loro, collaboravano: è questo ciò che, più di tutto, mi porto dentro di quegli anni, il lavoro collettivo e comunitario. Quando andavi a New York vedevi Laurie Anderson, Arto Linsday, Peter Gordon, danzatori, attori: lavoravano tutti insieme.

E perché chiuse Falso Movimento?

Lo feci quando mi resi conto che la spinta propulsiva degli anni Ottana era diventata un linguaggio televisivo, qualcosa di commercializzabile. Gli anni Ottanta furono fenomenali: arrivò il video, io filmavo con il Super8 che mio padre usava per fare i filmini in casa, la performance diventò fondamentale, e credo fosse la sintesi perfetta dell’ibridazione delle discipline che in quel tempo era così importante. Tutto quel decennio fu caratterizzato da questa spinta alla ricerca, non per forza finalizzata a un obiettivo preciso, a volte anche puramente estetica. Credevamo che sarebbe durata in eterno, invece nel giro di poco tempo quell’attitudine fu trasformata in un linguaggio televisivo: dall’essere qualcosa di vivo, diventò quasi solo qualcosa di commercializzabile. E così mi ritrassi. Feci il mio ultimo spettacolo con Falso Movimento e girai i tacchi. Era un lavoro ispirato ad Alphaville di Godard, anzi direi che ne era quasi il sequel: tematizzavo la crisi di quegli anni. Chiusi Falso Movimento e fondai Teatri Uniti con Toni Servello e Antonio Neiwiller e presi a fare qualcosa di completamente diverso, pagandone anche lo scotto. I primi lavori non mi venivano così bene: tolsi le immagini, ridussi quasi a zero la parte audiovisiva e mi concentrai sul corpo degli attori, sui testi, sulla parola. Sentivo di doverlo fare. Tanti mi dissero che era da pazzi: avevo cominciato ad affermarmi, avevo imparato a fare delle cose e ora buttavo tutto all’aria e mi mettevo a fare cose che non saepvo fare? Ma proprio lì era il punto: dovevo cambiare e, per farlo, dovevo anche sbagliare. Si deve sbagliare.

Quando un lavoro funziona?

Se, tornando indietro, rifaresti per filo e per segno il processo con cui lo hai realizzato. Vale indipendentemente dal successo che quel lavoro ha avuto.

Lei ha mai lo spirito delle scale?

Cosa?

Finisce un film, uno spettacolo, una conversazione, e quando torna a casa pensa: accidenti, avrei dovuto fare così, dire cosà.

No. Mai.

E come sa che un lavoro è finito? Come sa che ha detto tutto quello che doveva dire?

Il cinema, in questo, è piuttosto violento: ti obbliga a stabilire il momento in cui devi chiudere il film. E non si sgarra. La decisione, naturalmente, si prende insieme ai produttori, ma raramente per me è stata una decisione dolorosa, sebbene io starei al montaggio tutta la vita, non chiuderei mai.

Come si convince un produttore?

Io sono caparbio, alla fine riesco a fare il film che ho in mente, come lo ho in mente. Quando girai il mio primo lungometraggio, “Morte di un matematico napoletano”, erano i primi anni Novanta e da poco avevo cambiato il mio modo di fare teatro, con quella operazione di ripulitura dal visuale. Apprei la storia di Renato Caccioppoli, nipote di Bakunin, genio dell’analisi matematica, e mi venne immediatamente in testa di farne un film. Non pensai al teatro neppure per un secondo. Altrettanto immediatamente, seppi che non avevo intenzione di raccontare tutta la sua avventurosissima vita: volevo concentrarmi su un momento, quello prima del suicidio, e volevo farlo senza flashback, né voce narrante. Tutti i produttori a cui mi rivolsi non condividevano né questa mia scelta, né i nomi della mia squadra. In quegli anni, gli esordienti venivano sempre affiancati da professionisti consolidati, che avessero lavorato con i grandi maestri: ti davano come minimo il direttore della fotografia di Fellini o di Visconti.

E non era una bella fortuna?

Senza dubbio. Però era anche un modo per non crescere mai.

E allora cosa fece?

Decisi di fare il film per conto mio. Chiesi un finanziamento al ministero, lo ottenni: 500 milioni. Non erano granché, mi costrinsero a lavorare come si lavora sempre nelle produzioni indipendenti e cioè pagando molto poco, a volte nulla, alcuni collaboratori, girando nelle case degli amici, coinvolgendo nomi di spessore ma non di grido. Ci ritrovammo tra ragazzi. La sceneggiatura la scrisse Fabrizia Ramondino, ed era la prima della sua vita. La fotografia la diresse Luca Bigazzi, che all’attivo aveva soltanto un film indipendente con Soldini. L’attore protagonista fu Carlo Cecchi. Tutti i produttori lo avevano contestato perché non aveva mai fatto cinema, ma solamente teatro. E invece su strepitoso.

Bel tipo Carlo Cecchi.

È il più grande genio teatrale vivente.

Cosa le permette di fare il cinema e cosa, invece, il teatro?

Sono due cose completamente diverse. Hanno due filtri diversi. Un film è lo sguardo del regista. A teatro, invece, il regista arriva a un certo punto, non fa parte della sua storia. Il cinema è l’arte della verità, come diceva Pasolini, invece a teatro tutto dipende dalla costruzione della maschera degli attori.

Quindi a teatro la verità è impossibile?

La maschera non implica necessariamente la finzione e la finzione non è refrattaria alla verità. Con la maschera, però, una verità si crea. Con la macchina da presa, invece, una verità si svela.

Perché ha cominciato questo lavoro?

Non lo so.

Per caso?

No. Per necessità.

Di cosa?

Di non morire.

Che mice del tempo presente?

Che è un tempo di crisi, di rivoluzione.

E cos’è la rivoluzione? Lei l’ha raccontata spesso, più specificamente ha raccontato