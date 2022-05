Quante polemiche sul ministro woke scelto da Macron per l'Istruzione

Pap Ndiaye è stato nominato all'Education nationale al posto di Enthoven ma tra i due i punti in comune sembrano non esserci, soprattutto riguardo al wokismo

Parigi. Anche un filosofo liberale e voce autorevole della sinistra laica parigina come Raphaël Enthoven è rimasto spiazzato dalla nomina di Pap Ndiaye all’Éducation nationale, ossia al ministero dell’Istruzione francese. Perché questo storico di origini senegalesi, direttore del Musée de l’Histoire de l’Immigration a Parigi, è l’esatto contrario di ciò che è stato il suo predecessore, Jean-Michel Blanquer, difensore della laïcité e dell’universalismo repubblicano: è un adepto dell’ideologia woke. “Come non essere sorpresi dal fatto che il ministero dell’Istruzione venga occupato in successione da due persone che sono palesemente agli antipodi su certe questioni fondamentali?”, ha twittato Enthoven, aggiungendo: “Il ‘macronismo’ ha voltato apertamente le spalle a tutti quelli che, senza venir meno alla lealtà, volevano dargli una colonna vertebrale. Il che rende oggi il macronismo un aggregato di interessi successivamente attenti o indifferenti all’urgenza repubblicana e al pericolo della santa alleanza tra l’islamismo e i buoni sentimenti”.