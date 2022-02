C'è un perbenismo woke anche nell'acchiappo online. Da non crederci

I profili di maschi che si dichiarano femministi hanno il doppio di like, calcola OkCupid. Meglio non fidarsi, del resto anche i serial killer si presentano come personcine interessate all’arte e al giardinaggio

“Se un uomo si dichiara femminista, su le mutande e scappa”. Natalia Aspesi, circa 1978, in un libretto intitolato Lui! Visto da Lei. A riprova della nostra tesi secondo cui social & affini hanno dato una vernicetta di modernità a faccende una volta deprecabili – le agenzie matrimoniali, la serata con le diapositive del viaggio – la questione dei maschi femministi si ripropone sulle app di incontri. “Woke Fishing” è il titolo di un articolo uscito sul mensile francese Neon, branché quant’altri mai e forse per questo arrivato al suo ultimo numero su carta (continuerà online le sue rubriche, per esempio “L’histoire inutile”, dedicata questo numero a Jean-Luc Godard: in Mozambico aveva rifiutato la pellicola Kodak, perché il laboratorio di sviluppo usava la “shirley card” per calibrare i colori, Shirley era un’impiegata dalla pelle candida).