Macron svela il suo nuovo governo: poche sorprese e una novità

L'Eliseo si è preso il tempo necessario per stilare la lista dei ministri, che non ha destato scalpore: un baricentro più spostato a destra ma equilibrato nel genere, che vuole proseguire il percorso compiuto fino ad ora

Parigi. Due giorni fa, a Les Mureaux, in occasione del suo primo viaggio da capo dell’esecutivo francese, Elisabeth Borne aveva detto ai giornalisti che per formare “la migliore squadra con i migliori talenti” ci voleva ancora un po’ di pazienza: “Ci stiamo lavorando e ci prendiamo tutto il tempo necessario”. E fino a giovedì sera si pensava addirittura che la composizione del nuovo governo di Parigi sarebbe stata comunicata all’inizio della prossima settimana, ossia un mese dopo la rielezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Repubblica: un record dai tempi di Charles de Gaulle che impiegò venti giorni per definire la lista dei ministri. La suspense, tuttavia, è finita venerdì pomeriggio, quando il segretario generale dell’Eliseo, Alexis Kohler, si è presentato sulla scalinata del palazzo presidenziale per leggere la lista dei prescelti. Ai ministeri dell’Economia e dell’Interno sono stati confermati Bruno Le Maire e Gérald Darmanin, entrambi provenienti dalla destra gollista ed entrambi premiati per il buon lavoro svolto durante il primo quinquennio.