Per le legislative Macron si circonda di nuovo delle (sue) vecchie volpi 

Parigi. È un ritorno discreto, sottovoce: è quello dei vieux briscards, delle vecchie volpi della politica francese. C’è un’aria di ancien monde nella nuova confederazione di partiti che sosterrà il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, alle elezioni legislative del 12 e del 19 giugno per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la Camera bassa francese. Si chiama Ensemble, insieme, e riunisce sotto lo stesso tetto dei veterani come François Bayrou, leader dei centristi del MoDem, Édouard Philippe, ex primo ministro e leader di Horizons, e naturalmente Renaissance, la nuova livrea della République en marche. “Né rivoluzione né rottura: la maggioranza si sviluppa nella continuità”, scrive il Monde. Perché se si da un’occhiata all’identikit dei 502 candidati di Ensemble di cui si conosce il nome attualmente (in tutto dovranno essere 577, pari al numero delle circoscrizioni) si nota che il criterio della lealtà e della fedeltà ha avuto un peso preponderante rispetto agli altri – soprattutto nei confronti di un macronista della prima ora come Richard Ferrand, presidente dell’Assemblea nazionale – e offre uno spunto per capire quali saranno i rapporti di forza nella futura maggioranza centrista e liberale.

