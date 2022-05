Che sciagura il patto socialisti-Mélenchon, ci dice Brice Couturier

Parigi. “Quella tra la France insoumise (Lfi) di Jean-Luc Mélenchon e il Partito socialista (Ps) francese è l’alleanza tra la carpa e il coniglio, ossia un matrimonio incompatibile, perché le due formazioni non sono d’accordo su nulla di ciò che è essenziale”. Non ha dubbi Brice Couturier, giornalista di France Culture, saggista e fine osservatore della vita politica d’oltralpe: il Ps rischia di essere cannibalizzato dalla formazione della sinistra radicale di Mélenchon dopo l’accordo raggiunto per presentarsi mano nella mano alle elezioni legislative del 12 e del 19 giugno. “Si spartiscono posti e circoscrizioni per avere il più alto numero di deputati all’Assemblea nazionale, nell’utopia di poter ottenere una maggioranza e imporre al presidente Emmanuel Macron appena rieletto un governo di sinistra con Mélenchon premier”, spiega al Foglio Couturier: “Mi chiedo, tuttavia, quale sarà la politica di governo nella malaugurata ipotesi in cui Mélenchon diventasse premier, visto che gli uni, socialisti ed ecologisti, sono favorevoli all’integrazione europea, mentre la France insoumise è contro, i primi sono per il sostegno all’Ucraina, per la permanenza nella Nato e per la solidarietà atlantica, mentre il partito della sinistra radicale è assolutamente ostile e pro russo. Senza dimenticare le divergenze sul nucleare: i socialisti e il Partito comunista sono a favore, la France insoumise e gli ecologisti si oppongono. Come faranno a governare assieme? E’ un’alleanza figlia dell’opportunismo elettorale e priva di senso, oltre che pericolosa per la sopravvivenza del Ps”.

