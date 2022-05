Chissà se i socialisti ci sono alle nozze gauche tra verdi e Mélenchon

Il patto rosso-verde per le prossime legislative francesi è aperto anche al Ps di Anne Hidalgo, che alle ultime presidenziali ha ottenuto un risultato sotto le aspettative, e ai comunisti di Fabien Roussel. Ma per qualcuno la trattativa "è inaccettabile"

Parigi. La fumata bianca è arrivata dopo dieci giorni di estenuanti negoziazioni: la France insoumise (Lfi) di Jean-Luc Mélenchon ed Europe Ecologies Les Verts (Eelv) di Julien Bayou hanno trovato un accordo per presentarsi uniti alle elezioni legislative per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la Camera bassa francese, che si terranno i prossimi 12 e 19 giugno. Nella notte tra domenica e lunedì, il consiglio federale di Eelv ha dato il via libera al matrimonio con gli Insoumis attraverso uno scrutinio interno: 84 voti a favore, 10 contro e 8 schede bianche. “E’ qualcosa di eccezionale, ma spetta agli elettori rendere questa unione storica”, ha detto su BfmTv il segretario nazionale dei Verdi francesi, Julien Bayou, invitando gli elettori di sinistra a dare la preferenza alla neonata Nouvelle union populaire écologique et sociale. “E’ un momento storico perché non c’era mai stato un accordo tra Eelv e Lfi a livello nazionale per delle elezioni legislative”, ha aggiunto su France Inter Manuel Bompard, capo negoziatore degli Insoumis.