Mélenchon fa litigare tutta la gauche, altro che fronte anti Macron

Parigi. Chi aveva dato per scontato un rassemblement delle sinistre francesi attorno alla candidatura di Jean-Luc Mélenchon, presidente della France insoumise (Lfi), arrivato terzo al primo turno delle elezioni presidenziali, non aveva messo in conto la solita inclinazione al litigio della grande famiglia dei progressisti. Le trattative per creare un blocco unico della gauche alle elezioni legislative dei prossimi 12 e 19 giugno, con l’obiettivo di avere una maggioranza all’Assemblea nazionale, sono iniziate nel peggiore dei modi: tutti bisticciano con tutti, i Verdi di Yannick Jadot hanno già messo in discussione la legittimità di Mélenchon come leader della coalizione, e l’ex presidente François Hollande ha detto ieri che il Partito socialista rischia di “scomparire” in caso di accordo con la formazione mélenchonista, in ragione dell’incompatibilità di visioni su molti temi importanti.