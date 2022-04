Il nuovo patto di Macron tramite l'analisi politologa di Nicolas Baverez

Parla di “una vittoria fragile e senza trionfalismi” Nicolas Baverez, uno degli analisti politici più ascoltati di Francia, autore di un recente saggio (“Reconstructions”, Editions de l’Observatoire) sulla ricostruzione di democrazia e capitalismo dopo la crisi sanitaria. Però giudica il risultato “notevole” per il primo presidente che, a differenza dei suoi predecessori Mitterrand e Chirac, è stato rieletto senza l’esperienza di una coabitazione, col 58,5 per cento dei voti, a fronte del 41,5 per la destra sovranista di Marine Le Pen: “Un risultato tanto più notevole quanto più il primo quinquennio Macron è stato segnato dalla crisi dei gilet gialli, dal terrorismo islamico, dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina”. Eppure non si fa illusioni l’avvocato, studioso di Raymond Aron ed economista di vaglia: “La performance di Macron continua a rappresentare un voto fragile, per l’alta percentuale di astensioni e schede bianche, pari al 39 per cento del corpo elettorale, il che non inficia la legittimità della sua vittoria, ma la rende vulnerabile, obbligandolo a tener conto del voto dell’estrema destra, pari al 40 per cento, e a quegli elettori che hanno votato per lui non per sostenere il programma, ma solo per bloccare l’estrema destra ”.

