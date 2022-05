La “remigrazione” degli zemmouriani

La “remigrazione” è stato uno dei concetti-faro della campagna elettorale di Éric Zemmour, candidato alle presidenziali francesi della destra identitaria con l’etichetta di Reconquête!. Tra le promesse fatte quando era ancora convinto di diventare l’inquilino dell’Eliseo, c’era anche la creazione di un “ministero della remigrazione”, ossia di un dicastero dedicato all’espulsione degli “stranieri indesiderati”. Il 7 per cento incassato al primo turno non gli ha permesso di arrivare nemmeno al ballottaggio e dunque di concretizzare il suo progetto estremista. In compenso, all’interno del suo partito, c’è chi è tentato dalla remigrazione: la remigrazione verso il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen, ossia il ritorno nella casa madre del sovranismo francese.

