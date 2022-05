Tra invidie e gelosie, Alexis Kohler resta il mr. Wolf di Macron

E' il braccio destro del presidente, che lo ha riconfermato come segretario generale dell'Eliseo, il ruolo più influente nell'organigramma del potere francese

Parigi. E’ iniziata lunedì la riorganizzazione delle gerarchie della République, con la nomina di Élisabeth Borne, ministra del Lavoro, a capo del governo francese, in sostituzione del premier uscente Jean Castex. E continuerà in questi giorni con l’annuncio dei ministri che comporranno l’esecutivo del secondo quinquennio di Emmanuel Macron. Quest’ultimo ha promesso un “nuovo metodo” di governo per i prossimi cinque anni, meno verticale e monarchico, più orizzontale e decentralizzato, ma accanto a lui, nel cuore del château, vuole ancora la stessa persona: Alexis Kohler.