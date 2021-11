Contro il woke, in Francia più greco e latino, patrimonio comune e non relitto razzista

Sul Figaro, alcuni fra i maggiori storici francesi hanno attaccato chi, “per odio di sé, o per volontà mortale di autodistruzione, convenienza politica o per paura”, oggi abbatte i classici. Con loro anche il ministro dell’Istruzione di Macron: "Attaccare una visione del mondo contemporanea basandosi su scritti risalenti a due millenni fa è un’assurdità abissale”

La scrittrice e studiosa italiana Andrea Marcolongo è stata invitata dalla Columbia University a discutere dell’importanza del latino e del greco. Sta parlando della sua carriera e dei suoi libri, quando uno studente le chiede: “Come puoi leggere Omero se era razzista e misogino?”. La connessione Internet è buona, ma Marcolongo, autrice de La lingua geniale. Nove ragioni per amare il greco (Laterza), teme di aver capito male: “Mi dispiace, non capisco il suo punto di vista”. La studentessa ripete la domanda, giustificandola. “Ho avuto l’impressione che avessimo letto due autori diversi”, dice Andrea Marcolongo al Figaro. Così va in America.