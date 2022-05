Vincitori e vinti a Cannes 2022

Venti contrari e precedenti segnano la sfida per la Palma d’oro. Con qualche sorpresa

Vincere una Palma d’oro a Cannes è anche questione di venti contrari e di precedenti. I venti contrari spingono nelle ultime posizioni i film americani. Fa eccezione quest’anno “Armageddon Time” di James Gray: tanto chiaro nel suo disegnino morale che sta in cima al conteggio delle stellette. Dopo di lui arriva il ciuco di Jerzy Skolimowski, titolo “EO”: faceva un numero al circo, liberato dagli animalisti per poco non diventa carne da salame (polacco).