Sorrentino: "Agli Oscar ho fatto più strada di quanto m'immaginassi. Il prossimo film? Calma"

Paolo Sorrentino non ce l’ha fatta e il suo È stata la mano di Dio non ha vinto l’Oscar come Miglior Film Straniero, perché l’Academy ha preferito premiare il ‘rivale’ Drive my car del giapponese Ryusuke Hamaguchi. “Sto bene, anche se ieri sera ho fatto molto tardi. Dopo la cerimonia ho accompagnato mio figlio a una festa dove suonavano dei musicisti che ama molto e abbiamo dormito pochissimo”, ci dice in collegamento da Los Angeles con indosso una felpa da colazione, capelli al vento e un accenno di occhiaie che ne danno conferma. Il sorriso c’è sempre, “perché ho vissuto il tutto come un gioco e va davvero bene così”. Una cerimonia, quella di ieri sera, all’insegna del politically correct, “che per l’arte è un problema”, dice il regista, perché l’arte migliore nasce da un istinto di scorrettezza”. Sul red carpet, assieme alla crew del film, ha messo sul bavero un nastro blu in onore dei rifugiati ucraini, una maniera per dire – e ce lo conferma anche a voce – che questo non era secondo lui “il momento ideale per andare agli Oscar, perché c’è una guerra in corso”. “Qui – aggiunge – la guerra si sente poco, forse perché è più distante, ma da europeo io la sento di più ed è stato davvero imbarazzante”.

