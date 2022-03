Non c'è reazione più umana dello schiaffo di Will Smith

A una donna non è proprio concesso perdere i capelli. E’ l’ultimo tabù. E’ una cosa così mostruosa che non riusciamo a farla diventare oggetto di discorso. Non rientra neanche nella riserva della body positivity su cui non si possono fare battute, oggi preferiamo dirigere il nostro sdegno contro il gesto di Will Smith, che a una “battuta” del comico Chris Rock sulla testa rasata della moglie, si è alzato e gli ha dato uno schiaffo. Orrore. Violenza. Ritirategli l’Oscar, hanno detto. E’ machismo, è mascolinità tossica. Tutto, pur di non parlare dei capelli delle donne, che non si possono perdere eppure si perdono. Ma si devono perdere in silenzio, la vergogna deve rimanere privata, meglio nasconderla sotto una parrucca. Il mostrarsi in pubblico così come si è viene subito punito con micro aggressioni mirate: ciao soldato Jane. Ma è solo una battuta! Però vatti a mettere una parrucca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE