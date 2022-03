Le bucce di banana sulla strada di Jane Campion verso gli Oscar

Non siamo abbastanza fan di Jane Campion, né del suo film “Il potere del cane”, per gridare allo scandalo se non vincesse l’Oscar. Da gran favorita – con una dozzina di candidature – come l’abbiamo considerata fino all’altro ieri. Non è un modo di dire. La regista era al comando, finché non le è venuto in mente di dire, di fronte alle sorelle tenniste Serena e Venus Villiams: “Che meraviglie siete. E almeno voi non dovete gareggiare contro gli uomini”. Faceva riferimento alle poche donne registe, ma il commento è stato considerato offensivo, razzista, antifemminista. Al punto da compromettere le possibilità di vittoria agli Oscar (la cerimonia, il prossimo 27 marzo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE