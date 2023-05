Altro che sovranismo alimentare, piante e semi migrano da sempre

Il menu del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, una stella Michelin e un codice vestimentario semi-formale che manda in crisi gli ospiti americani, ricchi ma restii a separarsi dalle loro braghette sintetiche in colori fluo, è la nemesi perfetta del sovranismo alimentare-gastronomico propugnato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo è in senso proprio, perché oltre a elencare, fra i moltissimi ingredienti autoctoni come biete, scarola, riso e finocchietto, anche visitatori botanici di lunga data tipo il bergamotto, di origine incerta ma probabilmente cinese, o la batata che è nativa dell’America centrale, è realizzato in una speciale carta riciclata, biodegradabile e piantabile (ospiti tutti debitamente estatici), che racchiude una mescola di semi di fiori di campo per api e farfalle, semi di non-ti-scordar-di-me, e un mix molto inclusivo di semi di basilico, pianta di origine africana, e di pomodoro, che nessuno ha bisogno di spiegare da dove arrivi perché, almeno fino a quando qualcuno tenterà di mettere mano ai testi scolastici nazionali come è stato fatto tentativamente in Ucraina dai russi, potremo continuare ad apprendere fin da bambini che l’elemento principe della pizza e della pummarola ‘n coppa, piatti identitari nazionali, arriva dal Sudamerica e che dunque all’epoca in cui Hernan Cortés ci mise le mani sopra era già stato portato dagli aztechi qualche decina di migliaia di chilometri più a nord rispetto alla sua terra di origine. Tomatl è parola maya, significa “cosa tondeggiante”, non indicava specificamente l’ortaggio che noi chiamiamo pomodoro, termine latino ma a sua volta piuttosto impreciso perché in alcuni periodi della sua storia è capitato descrivesse una varietà di mele (in antico tedesco pomodoro si diceva appunto paradisapfel, mela del paradiso): una volta terminato di degustare quanto è scritto nel menu, pianti il menu stesso, che è un interessante e molto naturale melting pot botanico.

