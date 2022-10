La favola del sovranismo alimentare, che se anche esistesse ucciderebbe il made in Italy

Già sarebbe interessante capire se siamo padroni di noi stessi: se la nostra volontà è tutto o è poca cosa, pensate riflettere sul concetto di sovranità in senso ampio: che sia economica o alimentare, è comunque un’impresa. Pensate poi se dobbiamo rispettare il diktat: non dipenderemo da nazioni distanti da noi per dar da mangiare ai nostri figli. Dichiarazione che serve a introdurre il concetto di sovranità, diciamo così. Che ha pure natali nobili. Nasce dal tentativo di fare rete, di dar forza agli esclusi, di far leva sulle esperienze dei singoli per valorizzarle. Significa, in origine, organizzazione dal basso, il sano bottom up invece che il solito e indigesto top down. Ma infine, tradotto nel linguaggio agricolo e agroalimentare italiano, significa, dove possiamo, facciamo noi. Anche perché chi fa da sé valorizza non tre ma una miriade di prodotti nostrani, appetibili e produttivi.

