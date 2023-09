Il Papa ci ricasca e a Mosca si festeggia

L’agenzia statale russa Ria Novosti ha fatto sapere che lunedì pomeriggio Leonid Sevastyanov, presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti, ha incontrato privatamente il Papa. Secondo quanto riportato da Ria Novosti, “Papa Francesco ritiene che sempre più paesi occidentali riconoscono l’inutilità di fornire armi all’Ucraina e di continuare il conflitto ucraino, cosa che gli ispira ottimismo e gli dà speranza per i negoziati di pace”. Aggiunge direttamente Sevastyanov che “abbiamo discusso del piano di pace tra Ucraina e Russia. Il Papa è dell’opinione che non può esserci vittoria sul campo di battaglia. Qualsiasi vittoria deve essere al tavolo delle trattative, deve essere sviluppato un algoritmo adatto a tutte le parti oggi in conflitto”. Non solo: Francesco avrebbe anche invitato Mosca a non rompere i legami con l’occidente e si sarebbe scagliato contro le sanzioni economiche. Infine, “il Papa ha inviato i suoi saluti alla Russia e la sua benedizione. Inoltre ha confermato che la Russia è un grande paese, il popolo russo, la lingua e la cultura sono grandi. Il Papa ha detto che onora la cultura russa non meno di quella spagnola. Secondo lui, la cultura russa ha dato al mondo una enorme ricchezza di scrittori, teologi e santi. Lui prega per il popolo russo e vuole che trovi l’opportunità di concludere una pace giusta a lungo termine”.

