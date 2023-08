Ortega caccia pure i gesuiti, la linea vaticana in Nicaragua è una catastrofe

Roma. Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha decretato lo scioglimento della Compagnia di Gesù. Secondo quanto apparso sulla locale Gazzetta ufficiale, infatti, la Compagnia è stata privata della personalità giuridica e tutti i suoi beni sono stati incamerati dallo stato. La ragione è pretestuosa, come del resto lo sono tutti gli atti del tiranno nicaraguense degli ultimi cinque anni, volti a rendere impossibile la vita della Chiesa nel paese centroamericano: secondo le autorità, infatti, i gesuiti non avrebbero redatto i bilanci dell’ultimo triennio e si sarebbero dimenticati di rinnovare il Consiglio di amministrazione scaduto nella primavera del 2020. Fine della libertà anche per le scuole collegate alla Compagnia, naturalmente, che vengono nazionalizzate. Chi pensava che con la fine dell’Uca, l’Università centroamericana retta dai gesuiti, si fosse arrivati al culmine della persecuzione, si era sbagliato: la cacciata dei gesuiti dall’ateneo, cui era stato concesso di portare con sé solo pochi effetti personali, non era altro che l’antipasto di quel che sarebbe accaduto una settimana più tardi. Ortega come il marchese di Pombal, che cacciando i soldati di Ignazio dal Portogallo rese inevitabile a Clemente XIV, nel 1773, l’emanazione della Dominus ac Redemptor con cui si decretava lo scioglimento della Compagnia di Gesù. Se non fosse una situazione drammatica, la faccenda meriterebbe d’essere trattata con ironia, con un presidente e una vicepresidente (sua moglie) che considerano un paese come fosse cosa loro, decidendo di giorno in giorno chi esiliare e chi incarcerare. Studenti, suore, preti e vescovi: chiunque non sia allineato non merita clemenza. E quando il Papa, in una delle consuete interviste non controllate, gli dà del matto, lui replica che il vero folle sta a Roma e si veste di bianco. Margini per negoziati veri ve ne sono sempre meno, dato il quadro.

