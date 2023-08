Il Papa mandi uno Zuppi in Nicaragua

Al regime di Daniel Ortega, in Nicaragua, non bastava aver confiscato i beni dell’Università Centroamericana di Managua, l’Uca fondata sessantatré anni fa. Dopo aver trasferito tutto allo stato (conti correnti compresi) e averne cambiato il nome, il governo ha ordinato alla polizia di sfrattare dalla residenza in cui abitavano i sei padri gesuiti che fino a pochi giorni fa dirigevano l’ateneo, uno dei pochi presidi di libertà rimasti nel paese. Ai religiosi è stato consentito di portarsi via qualche oggetto personale e nulla più.

