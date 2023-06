Nel mondo ci sono sempre più perseguitati a causa della fede

Roma. Il numero esatto è impossibile da calcolare, se non in limitati contesti geografici, ma le violazioni gravi alla libertà religiosa sono in aumento ovunque. Ci sono casi in cui è tremenda e visibile. E ci sono casi in cui è – per usare le parole del Papa – “educata”: c’è ma non si vede e pochi se ne accorgono. Il sedicesimo rapporto biennale sulla libertà religiosa nel mondo di Aiuto alla Chiesa che soffre presentato ieri a Roma – è l’unico report non governativo al mondo – delinea una situazione cupa. I numeri dicono molto, anche senza la necessità di scendere nei dettagli, che comunque ci sono e costituiscono un faldone lungo ottocento pagine. Il periodo di riferimento va dal gennaio del 2021 al dicembre del 2022 e “non vi è alcun elemento di conforto, anzi”, ha detto il direttore Alessandro Monteduro, sintetizzando il quadro.

