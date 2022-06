Il martirio della Chiesa in Nigeria tra attacchi islamisti e faide etniche

Vescovi e cardinali nigeriani invitano alla calma, chiedono di non lanciarsi in appelli alla guerra santa né di tirare in ballo il jihad per la strage di Pentecoste, con le sue decine di assassinati nella chiesa di San Francesco Saverio a Owo, stato e diocesi di Ondo. Il massacro è solo l’ultimo di una lunga serie, con i cristiani bersaglio facile e pregiato, perché la Chiesa cattolica è appunto universale e perché è riconosciuta come una delle poche strutture della Nigeria che funziona. Non a caso, le alte gerarchie locali se la prendono con l’inerzia dell’esercito e del presidente in scadenza di mandato, Mohammed Buhari, che tanto parla e assicura pene certe per i responsabili e poco fa nella pratica. La situazione è delicata perché i 200 milioni di nigeriani si dividono quasi a metà fra cristiani e musulmani, il 43 per cento i primi e il 57 i secondi. I cattolici sono minoranza, ma attiva e dinamica.

