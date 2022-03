“L'Europa s'ispiri ai martiri che la imbarazzano”

Martin Mosebach il narratore, il romanziere, il saggista, il cattolico della messa in Latino, il conservatore protettore dello stile e custode della forma, il vincitore del Premio Büchner, il corsivista che disdegna le polemiche. La scorsa settimana, nel più antico quotidiano di lingua tedesca, la Neue Zürcher Zeitung, Mosebach ha scritto che gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica risalgono al Concilio Vaticano II, “quando le strutture di obbedienza sono crollate”. Sessant’anni sono un lasso di tempo molto breve per la storia della chiesa: “Durante questo periodo la chiesa, che fino a quel momento era sopravvissuta alle più gravi scosse, in molti luoghi è crollata”. L’indebolimento di ogni autorità e la rivoluzione sessuale hanno incontrato un sacerdozio che era stato privato di tutti gli elementi per mantenere la propria disciplina. “Letteralmente, da un giorno all’altro, l’ordine che aveva caratterizzato la vita quotidiana di un sacerdote veniva ribaltato. La tonaca e il colletto del prete scomparvero: il prete divenne invisibile in pubblico. È abolito l’obbligo di celebrare la Santa Messa tutti i giorni: solo chi conosce la tradizione cattolica può apprezzare il sostegno disciplinare che questo esercizio quotidiano, unito all’obbligo di confessarsi frequentemente, è in grado di garantire. La pretesa di verità della religione cristiana era ora sospettata di essere totalitaria, violenta e intollerante”. La liturgia della messa venne distrutta. “Ancora oggi si sente nei seminari che presto cadrà il celibato”.

