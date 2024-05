I "Pionieri" del rugby in Italia, in un libro di Elvis Lucchese

"Pionieri" è uscito nel 2007 e raccoglie esibizioni, citazioni e propagande per raccontare l'origine dello sport in Italia, tra il 1910 e il 1945: il padre della palla ovale azzurra è Pietro Mariani, un ingegnere milanese vissuto in Francia

Si chiamava Pietro Mariani, il padre della palla ovale azzurra. Era un ingegnere milanese. Aveva vissuto a lungo in Francia, nel 1909 era rientrato in Italia per il servizio militare e aveva portato con sé le “innumerevoli” partite giocate nella Lorena. La sua storia si era incrociata con quella di Emmanuel Gibert, che aveva fatto il percorso inverso: nato a Milano e cresciuto in Francia, giocatore “internazionale”. Dal loro incontro brillò una scintilla: “Ed eccomi – le parole di Mariani per “Lo Sport Fascista” – errando di campo in campo, dalla Cagnola al Sempione, dall’Acquabella alla Bovisa”, con il Milan Cricket and Football Club (il Milan del calcio) e l’Unione sportiva milanese (società di ginnastica, poi polisportiva, infine fusa con l’Inter), addirittura nelle scuole (nel cortile del Castello Sforzesco tra gli studenti degli istituti tecnici Cattaneo e Bonaventura Cavalieri).