La caccia ai cristiani d'India

L’Asia è l’ineluttabile destino della Chiesa, con i suoi spazi sconfinati e i suoi popoli da attrarre a Cristo. Terra di missione da secoli, complessa e non di rado sfuggente. Terra anche di martirio, nel passato e nel presente. Quando si pensa alla persecuzione in guanti bianchi, quella che per essere efficace non ha bisogno dei roghi o delle decapitazioni come avviene in altre regioni del mondo (si pensi alla Nigeria, solo per citare un caso), il primo pensiero va alla Cina. Vescovi che spariscono da un giorno all’altro, libertà che resta una chimera nonostante i sorrisi dei maggiorenti e la loro apparente affabilità, Hong Kong che non è più libera neppure di lasciare in bella vista le statue che preferisce. Storia nota, cruda nella sua realtà ancorché mitigata dalle diplomazie che ritengono realisticamente impossibile e del tutto utopico fare a meno di Pechino. Eppure, in Asia c’è anche l’India, la “nazione grande e nobilissima” che Paolo VI volle visitare nel suo secondo viaggio internazionale, nel dicembre del 1964. Complessa e contraddittoria, caotica e dinamica.

