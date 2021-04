La variante africana del jihad

Due giornalisti spagnoli e un irlandese sono stati uccisi dalla divisione locale di al Qaida in un agguato in una riserva naturale del Burkina Faso. Erano accompagnati da ranger locali armati, che di questi tempi sono diventati una forza antiterrorismo – perché devono contendere il territorio non più soltanto ai bracconieri ma anche ai gruppi armati legati ad al Qaida e allo Stato islamico in Africa –, ma non è bastato. I grandi spazi del territorio subsahariano, dal Mali al Niger fino al Ciad, sono infestati da guerriglieri che si rifanno a ideologie e leader iracheni, sauditi o afghani.

