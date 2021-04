Due misteri in Ciad

Ci sono due misteri sulla fine del presidente del Ciad, Idriss Déby, dichiarato ieri morto “per le ferite subite mentre era sulla linea del fronte contro i ribelli” da un portavoce militare con un messaggio in tv e in radio. Déby era un presidente autoritario e violento e il giorno prima aveva vinto per la sesta volta le elezioni (che si sono tenute domenica 11 aprile) e quindi aveva appena cominciato altri cinque anni al potere, che manteneva senza interruzioni dal 1990. Perché a sessantotto anni si sarebbe dovuto trovare sulla linea del fronte contro l’avanzata dei ribelli, così esposto da morire per le ferite? E se è davvero successo come è stato raccontato, si è trattato di un’operazione deliberata dei ribelli – che quindi avevano informazioni ottime (come?) e la capacità di sfruttarle oppure è stato un colpo fortunato?

