La Pasqua rossa della Nigeria

"È tempo che l’occidente salvi i cristiani della Nigeria”, titola lo Spectator di questa settimana. Salvarli? Perché, sono in pericolo? Nessuno sembra essersene accorto, come del prete copto assassinato questa settimana ad Alessandria d’Egitto. Un gruppo per i diritti umani, l’International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety), rivela sempre questa settimana che 6.006 cristiani nigeriani sono stati orribilmente uccisi in appena quindici mesi da gennaio 2021 a marzo 2022 da islamici radicali: pastori Fulani, Boko Haram e altri gruppi terroristici. 6.006 uccisi in quindici mesi e 45.644 in tredici anni. E in un solo paese. “Si stima che altri 18.500 cristiani siano scomparsi senza lasciare tracce. Un totale di 17.500 chiese e oltre duemila scuole cristiane sono state attaccate, dieci milioni di cristiani del nord sono stati sradicati e sei milioni costretti a fuggire dalle loro case per evitare di essere trucidati a morte dai jihadisti”.

