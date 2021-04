Si vedono solo se gli sparano

L’attacco a un vescovo in Sud Sudan, i cristiani perseguitati, la libertà religiosa

Un gruppo di terroristi armati ha circondato due giorni fa una chiesa battista dello stato di Kaduna, centro-nord della Nigeria. Hanno ucciso due fedeli durante la messa e rapito almeno altri quattro cristiani. Hanno accerchiato la chiesa e cominciato a sparare ai fedeli che cercavano di fuggire nella boscaglia in ogni direzione. Poche ore dopo la notizia dell’attentato a Christian Carlassare, giovane vescovo in Sud Sudan, gambizzato. La settimana scorsa un cristiano copto è stato assassinato in streaming dallo Stato islamico nel nord del Sinai, “colpevole” di aver costruito l’unica chiesa della regione.