In Francia, a Rambouillet, una poliziotta è stata accoltellata

L'aggressore, un tunisino di 36 anni con un permesso di soggiorno temporaneo, è stato colpito dagli agenti ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Non era noto né ai servizi di polizia né ai servizi di intelligence. La procura antiterrorismo ha aperto un’inchiesta

Stéphanie M. stava rientrando in commissariato dopo aver aggiornato il disco orario della sua macchina, quando un uomo si è scagliato con un coltello contro di lei all’ingresso dell’edificio, sgozzandola al grido di “Allah Akbar”. Rambouillet, sobborgo tranquillo situato a sud-ovest di Parigi, sede del castello che nel 1976 ospitò il primo G6, è sotto choc dopo l’attacco avvenuto oggi alle 14:20 all’hôtel de police di rue Pasteur, costato la vita una poliziotta di 49 anni e madre di due figli, in servizio dal 1993. “La République ha perso una delle sue eroine del quotidiano, per colpa di un gesto barbaro e di un’infinita vigliaccheria. Ai suoi cari, voglio trasmettere il sostegno di tutta la nazione. Alle nostre forze di sicurezza, voglio dire che condivido la loro commozione e la loro indignazione”, ha twittato il premier francese Jean Castex, recatosi sul luogo del dramma assieme al ministro dell’Interno Gérald Darmanin.