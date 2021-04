Estremist* taleban*

Per molt* espert* il ritiro di american* e altr* da Kabul sarà una catastrofe per le donne

In Afghanistan arriva una svolta storica perché dopo l’annuncio del presidente americano Joe Biden si stanno per ritirare tutt* dal conflitto. Non stiamo parlando soltanto di american*, ma anche di italian*, rumen*, inglesi, tedesch* e turch*, per citare alcuni dei contingenti militari più numerosi. Alcun* espert* però avvertono: c’è il rischio altissimo che il paese dopo vent’anni finisca di nuovo nelle mani di quel movimento di guerriglier* islamist* che vuole riprendersi il paese e combatte con il nome di: talebani. Si tratta di estremist* che imporranno alle donne regole severissime, impediranno loro di studiare e di lavorare e le costringeranno a vivere prigioniere dentro le loro case, senza mai poter uscire all’esterno se non accompagnate da un tutore maschio.