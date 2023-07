Pechino si sceglie i vescovi? Per il prof. Giovagnoli va bene così

Roma. Il professor Agostino Giovagnoli è da sempre uno dei più ferventi sostenitori dell’intesa tra la Santa Sede e la Cina. Non è solo un osservatore attento a quel che accade in oriente, ma un simpatizzante della causa di Pechino. Anni fa, era l’autunno del 2019, dinanzi alle violenze nelle strade di Hong Kong (i dimostranti chiedevano solo di non finire sotto il tacco del regime comunista, volevano il mantenimento della libertà di cui avevano sempre goduto, non reclamavano colpi di stato né assaltavano vetrine di rinomati brand di moda) scrisse su Cattolica News che sì, quei giovanotti destavano simpatia, ma insomma, il destino di Hong Kong è la Cina e sarebbe stato opportuno che si rassegnassero all’ineluttabilità dei fatti. Ora, sul sito Formiche, Giovagnoli contesta chi ha osservato che il Papa ha proceduto alla nomina del vescovo di Shanghai tre mesi dopo che quest’ultimo era stato scelto e installato dalle autorità comuniste, dando un brevissimo preavviso a Roma – quasi di cortesia, insomma – come peraltro osservò il direttore della Sala stampa vaticana, lamentando un certo fastidio per quanto accaduto. La tesi del professore è che Giuseppe Shen Bin (il vescovo nominato) “è un pastore stimato”, secondo la definizione data dal cardinale segretario di stato, Pietro Parolin. “La Santa Sede, dunque – prosegue lo storico juniore di Sant’Egidio – ne ha un buon giudizio e non sembra forzato pensare che non sia contrara alla sua scelta come vescovo di Shanghai”. Quindi, la sentenza: “Se si guarda alla persona, insomma, non si vede la vittoria di Pechino sulla Santa Sede”.

