Il Papa parla di Iran e del “totalitarismo ideologico” delle organizzazioni internazionali

Roma. “Il diritto alla vita è minacciato anche laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta accadendo in questi giorni in Iran, in seguito alle recenti manifestazioni, che chiedono maggiore rispetto per la dignità delle donne. La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di stato, poiché essa non costituisce un deterrente, né offre giustizia alle vittime, ma alimenta solamente la sete di vendetta”. A dirlo, nel corso del discorso d’inizio anno al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, è stato il Papa, che dunque per la prima volta ha fatto menzione delle violenze che da mesi si vedono nel paese mediorientale. Da più parti, nelle settimane scorse, s’era invocato un intervento papale, chi sperando di ottenere una “condanna” vaticana del regime degli ayatollah, chi una manifestazione di partecipazione alle sofferenze del popolo che da mesi scende in piazza sfidando i pasdaran e la forca sventolata dai chierici sciiti. Francesco non si spinge oltre, la realpolitik esige prudenza, ma è significativo che nel più importante discorso di politica estera dell’anno abbia voluto far sapere al mondo che la Santa Sede segue quel che accade a Teheran. Il Pontefice, che ha citato in abbondanza l’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII, è partito dalla situazione in Ucraina, teatro principale della “terza guerra mondiale di un mondo globalizzato dove i conflitti interessano direttamente solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti”. Bergoglio ha ricordato quel che accade nel paese invaso dalla Russia quasi undici mesi fa, con tutte le conseguenze del caso: “il suo strascico di morte e distruzione”, “gli attacchi alle infrastrutture civili che portano le persone a perdere la vita non solo a causa degli ordigni e delle violenze, ma anche di fame e di freddo”. Per far sapere come la pensa, il Papa ha citato la costituzione conciliare Gaudium et spes, quando afferma che “ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione”. Fra i tanti teatri di guerra citati, Francesco si è soffermato sulla Siria, “terra martoriata” la cui rinascita “deve passare attraverso le necessarie riforme, anche costituzionali, nel tentativo di dare speranza al popolo siriano, afflitto da una povertà sempre crescente, evitando che le sanzioni internazionali abbiano riflessi sulla vita quotidiana di una popolazione che ha già sofferto tanto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE