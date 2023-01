Benedetto XVI e Francesco: diversi, certo. Ma i Papi non fanno scismi

Ma certo che erano diversi, forse anche opposti. Ma l’uno, Bergoglio, è il successore dell’altro, Ratzinger. Delle preghiere non so, non me ne intendo. Delle eccezioni canonistiche nemmeno, ho letto qualcosa di teologia ma non di canonistica. So però che non è con comportamenti abusivi che si può consacrare o sconsacrare un legame di evidente continuità e evidente rottura tra i due Papi. Nei nove anni dal suo ritiro Bergoglio ha dato a Ratzinger parecchi dispiaceri, e il domenicano biografo teologico di Ratzinger, Aidan Nichols, ha firmato l’accusa di eresia per il Papa regnante, un documento corposo e bene argomentato che i giornali curiali, quasi tutti, hanno debitamente trascurato (per ignoranza e pavidità). Ma la cosa finisce qui, altro che fase due, non ci sono verifiche in Vaticano.

