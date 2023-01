Benedetto, Francesco e la crisi della fede. Che ne sarà della Chiesa

Ora che Benedetto non è più su questa terra, l’atteso profluvio d’analisi sulla “guerra” imminente tra i fronti della Chiesa ha già iniziato a inondare ogni canale mediatico possibile. Giornali, tv, siti internet e social. Tifoserie dell’uno e dell’altro Papa pronte a sguainare le spade, forse neanche troppo metaforicamente, e a darsele di santa ragione. In nome di cosa? Dei princìpi, si dice. Dell’idea di Chiesa che si incarna e del destino che a essa si vuole dare. Strattonati, Benedetto e Francesco, di qua e di là. Conservatori e progressisti – se si vuole usare ancora questa categoria un po’ banale che non chiarisce i connotati delle squadre in campo – decisi a pervenire al redde rationem, la resa dei conti.

