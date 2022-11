La Chiesa americana elegge i nuovi vertici. E i candidati sono quasi tutti conservatori

Roma. Non è solo tempo di elezioni di metà mandato, negli Stati Uniti. A metà novembre, infatti, andranno alle urne anche i vescovi americani, chiamati a rinnovare i vertici della Conferenza episcopale. Un appuntamento di rilievo perché coincide con l’avvio della delicata fase che porterà alle elezioni presidenziali del 2024. Non ci sono pronostici scontati: l’attuale vicepresidente, mons. Allen Vigneron, non può essere eletto per limiti d’età e quindi la partita è apertissima. Solitamente, infatti, con la clamorosa eccezione del 2010 – quando la spuntò Timothy Dolan su Gerald Kicanas, vicepresidente uscente e punta di diamante dell’ala liberal – a essere eletto è il numero due, in una sorta di continuità che mira a non rendere manifeste le divisioni interne al corpo episcopale. Stavolta i giochi non sono fatti, anche se qualcosa si può comprendere dalla short list dei candidati preselezionati dai confratelli vescovi: dei dieci aspiranti, la netta maggioranza risponde alla linea conservatrice fin qui portata avanti, con poche eccezioni.

