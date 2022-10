Dall'America piovono bombe sull'Accordo fra il Vaticano e la Cina

Sabato scorso la Santa Sede ha ufficializzato quanto era già scontato e cioè il rinnovo per un altro biennio dell’Accordo provvisorio con la Cina in relazione alla nomina dei vescovi. L’Accordo, firmato una prima volta il 22 settembre del 2018, era stato rinnovato il 22 ottobre del 2020. “La Parte vaticana – si legge nella Nota diffusa alla stampa – è intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte cinese, per una proficua attuazione del suddetto Accordo e per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, in vista di favorire la missione della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese”. Il segretario di stato Pietro Parolin, intervistato dai media vaticani, dice che “il cuore dell’Accordo ha certamente a che fare anche con il consolidamento di un buon dialogo istituzionale e culturale”. Ed è proprio quell’accenno ai rapporti istituzionali che ha portato i media d’oltreoceano (soprattutto) a deplorare il rinnovo di un patto che fin dal principio ha visto nell’establishment di Washington (repubblicano e democratico, senza distinzione alcuna) il più veemente oppositore.

