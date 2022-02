I vescovi ucraini pronti alla battaglia, il Papa resta prudente

È prudente l’appello che il Papa ha lanciato ieri mattina per la pace in Ucraina al termine dell’udienza generale. “Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti”, ha detto, aggiungendo che “ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale”. Francesco ha quindi promosso per mercoledì 2 marzo, inizio della Quaresima, “una giornata di digiuno per la pace”. Il Papa resta super partes, perché solo così – se necessario – potrà far valere tutta la sua forza, “politica” e spirituale, per facilitare una mediazione tra russi e ucraini. Se si sbilanciasse pubblicamente, a favore dell’uno o dell’altro contendente, sarebbe subito tacciato di essere parte in causa e la sua ipotetica missione finirebbe ancora prima di iniziare. Chi invece lascia da parte la diplomazia è l’arcivescovo maggiore di Kiev-Halyc, Sviatoslav Shevchuk, secondo cui “la decisione della Federazione russa certifica il ritiro unilaterale della stessa federazione dal lungo processo di pace che doveva garantire il ripristino di condizioni di vita dignitose nei territori temporaneamente occupati dall’Ucraina che hanno subìto l’aggressione dell’armata russa”. Ancora, “il gesto del presidente della Federazione russa ha distrutto le basi del lungo processo di ripristino della pace in Ucraina, ha creato il presupposto per una nuova ondata di aggressione armata contro il nostro stato e ha aperto le porte a un’operazione militare su vasta scala contro il popolo ucraino”. Per questo – dice ancora l’arcivescovo – “oggi consideriamo la difesa della nostra terra natale, della nostra memoria e della nostra speranza, del nostro diritto di esistere concesso da Dio, come una responsabilità personale e un sacro dovere dei cittadini ucraini. Difendere la nostra Patria è un nostro diritto naturale e il nostro dovere civico. Siamo forti quando siamo insieme”.

