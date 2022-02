Kiev o Mosca? Per la Santa Sede è un bel problema

Roma. L’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha detto che se il Papa si recasse anche solo per un istante in Ucraina, non si parlerebbe più di guerra. La sua statura morale e religiosa è così grande che nessuno, dopo un evento del genere, avrebbe il coraggio di muovere un mezzo corazzato sul terreno o di lanciare qualche missile da una portaerei ancorata al largo di Odessa. Cremlino e Nato, Putin e Biden: nessuno darebbe il via a operazioni belliche. Francesco, a fine gennaio, ha indetto una giornata di preghiera per la pace in Ucraina, ogni domenica all’Angelus ripete che bisogna fare il possibile per scongiurare un conflitto dal potenziale devastante, altro che Terza guerra mondiale a pezzi, qui la guerra sarebbe unica e apocalittica. La Conferenza episcopale italiana, ieri, si è accodata agli auspici papali, promuovendo preghiera e riflessione e così stanno facendo decine di vescovi da un capo all’altro d’Italia e d’Europa. La Santa Sede, però, rimane in una posizione di prudente attesa, almeno per ora. Niente interventi diretti, nessuna lettera a Vladimir Putin come capitò nel settembre del 2013, quando Francesco scrisse personalmente al presidente russo chiedendogli di bloccare ogni attacco alla Siria governata da Bashar el Assad.

