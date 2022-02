Il gran programma del Vaticano III per una Chiesa democratica

Il Sinodo tedesco vota le sue proposte rivoluzionarie da sottoporre all’approvazione “del Papa o di un Concilio”. L’obiettivo è di fare in modo “che non comandi più uno solo”

Alla fine, la durata del Sinodo tedesco sarà pari a quella dell’ultimo Concilio, mese più mese meno. Lanciato tra le fanfare e i rulli di tamburo il 1° dicembre del 2019, avrebbe dovuto concludersi entro l’ottobre del 2021, ma di rinvio in rinvio, e non solo a causa della pandemia, il traguardo sarà tagliato il prossimo anno, quando inizieranno a vedersi le carte del Sinodo universale sulla sinodalità convocato, stavolta, dal Papa. Siamo entrati nel tratto finale, gli ostacoli possono spuntare come sempre all’improvviso, ma il quadro è chiaro: dalla Germania arriverà a Roma la richiesta di cambiare radicalmente la Chiesa. Non un semplice maquillage, una riforma, un aggiustamento: i cahier de doléances che il presidente della Conferenza episcopale mons. Georg Bätzing metterà sul tavolo dei dicasteri vaticani sono pesanti, portati a Roma da un vento impetuoso che da oltralpe si fa già sentire oltretevere. “Vogliamo una Chiesa nella quale il potere sia condiviso e non rimanga più nelle mani di uno solo. Vogliamo che nella Chiesa siano applicati l’uguaglianza dei diritti, l’uguaglianza della dignità di uomini e donne. Vogliamo che nella Chiesa sia accettata la differenza e la molteplicità di genere”, ha detto il battagliero numero uno dei vescovi tedeschi.