Il Dio con l'asterisco

Seicentomila giovani cattolici tedeschi, riuniti nella Katholische Junge Gemeinde, hanno avanzato ufficialmente la proposta di mettere un asterisco dopo la parola Gott, Dio. Perché è bene chiarire che Dio è uomo e donna insieme, vecchio e giovane, indistinguibile. Buono per tutti i gusti e per tutte le stagioni. Basta con la vecchia iconografia che lo vuole vecchio e con la candida barba, bianchissimo di carnagione e – perché no – pure con l’addominale ben definito. Il Dio di Michelangelo, insomma, va bene giusto per la Sistina. Per i musei e i libri di storia dell’arte, non per il nostro tempo che dispensa asterischi qua e là per non turbare chi magari non si riconosce nel sesso che madre natura gli ha donato, che ha inventato il titolo di “genitore A” e “genitore B” sui documenti perché padre e madre sono figure fuori moda. I giovani tedeschi pensano, legittimamente, che l’immagine di un “vecchio maschio bianco con la barba che punisce” sia antiquata e pure un po’ discriminatoria. Meglio adorare un “Dio della diversità”. Chiarimento previo: il tema non è certo nuovo, del sesso di Dio si è sempre discusso e di recente il gesuita americano James Martin ha scritto che “è più importante che Dio si sia incarnato come essere umano, più che come maschio”. E’ proprio questo il cuore del problema: il disagio che tra cattolici si avverte nel pregare un Dio investito d’un’aura patriarcale. Non è più neppure una questione di uomo/donna, qui si è oltre: va evidenziata e certificata la neutralità divina. All’autorevole periodico Tablet, l’assistente spirituale del gruppo, Rebekka Biesenbach, ha spiegato che “sempre più fedeli sono scoraggiati dall’immagine di un Dio maschio, patriarcale, bianco e lo stanno dicendo ad alta voce”. Dopotutto, aggiunge, “Dio può essere anche un’amica, una compagna o un amore”.

